«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз на Английской Премьер-Лиги (04.01.2021)

«Саутгемптон» принимает «Ливерпуль» в матче 17-го тура. Сумеют ли хозяева добиться победы за счет качественной игры в обороне?
|
1 : 0
завершен
04 января 2021, 23:00
понедельник
Ставки букмекеров
В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на это противостояние. Сыграть победу хозяев можно за коэффициент 4,75, ничья доступна на значении 4,45, а триумф команды гостей можно взять за 1,70. Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,70, а меньше — за 2,28.
Форма команд
«Саутгемптон» на домашней арене демонстрирует весьма неплохие результаты. На текущий момент у команды очень серьезные проблемы в атаке. На протяжении трех последних игр не удается забить. В двух последних матчах клуба зафиксированы ничьи с «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (0:0).
«Ливерпуль» не впечатляет своими результатами в последних встречах, ничьи с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0). На текущий момент команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении девяти игр. «Красные» являются лидерами АПЛ, имея в своем активе 33 набранных очка. «Манчестер Юнайтед» уже догнал своего конкурента и исключительно за счет дополнительных показателей находится на втором месте в турнирной таблице.
Информация для ставок
- «Саутгемптон» выиграл пять из 10 последних домашних матчей
- «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении девяти выездных встреч кряду
- «Ливерпуль» победил в трех из девяти выездных поединках
- «Саутгемптон» забил один гол в четырех последних играх
Прогноз
Мы считаем, что несмотря на «сухую» серию хозяев, мы увидим в этой игре результативный футбол. С первых минут встречи оба клуба будут пытаться прервать неудачные для себя серии и пойдут вперед. Учитывая всё это, ставка на тотал больше 2,5 мяча выглядит по-настоящему достойным решением для пари. Не будем ничего выдумывать, играем этот исход с котировкой 1,70 в букмекерской конторе Бетсити.