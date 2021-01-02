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«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз на Английской Премьер-Лиги (04.01.2021)

02 января 2021, 23:08

«Саутгемптон» принимает «Ливерпуль» в матче 17-го тура. Сумеют ли хозяева добиться победы за счет качественной игры в обороне?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.224.451.64
Fonbet Live! 1.25 4.40 33.00
Лига ставок 6.00 5.00 1.53

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на это противостояние. Сыграть победу хозяев можно за коэффициент 4,75, ничья доступна на значении 4,45, а триумф команды гостей можно взять за 1,70. Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,70, а меньше — за 2,28.

Форма команд

«Саутгемптон» на домашней арене демонстрирует весьма неплохие результаты. На текущий момент у команды очень серьезные проблемы в атаке. На протяжении трех последних игр не удается забить. В двух последних матчах клуба зафиксированы ничьи с «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (0:0).

«Ливерпуль» не впечатляет своими результатами в последних встречах, ничьи с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0). На текущий момент команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении девяти игр. «Красные» являются лидерами АПЛ, имея в своем активе 33 набранных очка. «Манчестер Юнайтед» уже догнал своего конкурента и исключительно за счет дополнительных показателей находится на втором месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» выиграл пять из 10 последних домашних матчей
  • «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении девяти выездных встреч кряду
  • «Ливерпуль» победил в трех из девяти выездных поединках
  • «Саутгемптон» забил один гол в четырех последних играх

Прогноз

Мы считаем, что несмотря на «сухую» серию хозяев, мы увидим в этой игре результативный футбол. С первых минут встречи оба клуба будут пытаться прервать неудачные для себя серии и пойдут вперед. Учитывая всё это, ставка на тотал больше 2,5 мяча выглядит по-настоящему достойным решением для пари. Не будем ничего выдумывать, играем этот исход с котировкой 1,70 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.224.451.64
Fonbet Live! 1.25 4.40 33.00
Лига ставок 6.00 5.00 1.53
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STVA 1
STVA 1
02 января в 23:14
Гости не проиграют
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