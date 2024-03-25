«Саутгемптон» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.03.2024)

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сегодня, 16:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры считают фаворитами хозяев. Коэффициент на победу «святых» составляет 1.57. Поставить на «Мидлсбро» можно за 4.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Саутгемптон» после серии поражений в чемпионате, смог набрать очки в двух последних турах и вышел на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 73 пункта. Команда отстает от третьего места на восемь пунктов, но имеет две игры в запасе, поэтому теоретически может приблизиться к группе лидеров. Два последних матча «святые» выиграли у «Сандерленда» (4:2) и «Бирмингема» на выезде (4:3).

«Мидлсбро» в последнее время стабильно набирает очки, однако вряд ли сможет побороться за плей-офф Чемпионшипа. Команда идет только на десятом месте с 54 баллами и отстает от шестой позиции на семь очков, что в условиях такой высокой плотности команд в таблице очень много. В матче с «Саутгемптоном» гости постараются не допустить поражения и продлить свою серию еще на один поединок. В прошлом туре «Мидлсбро» сыграл вничью с «Блэкберном» (0:0), а ранее обыграл на выезде «Бирмингем» (1:0).

Информация для ставок

«Саутгемптон» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мидлсбро» уже 14 выездных матчей подряд не играет вничью

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Саутгемптон» выиграл три из пяти последних матчей с «Мидлсбро» при двух поражениях

Прогноз

Команды практически все последние матчи между собой заканчивали результативно и в этот раз наверняка порадуют зрителей забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.