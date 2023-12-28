«Саутгемптон» — «Плимут». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 10:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Саутгемптона» составляет 1.3. Поставить на «Плимут» можно за 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Саутгемптон» выигрывал в нескольких последних турах и этим значительно улучшил свое положение. «Святые» занимают текущее третье место с набранными 48 баллами и отстают от «Ипсвича» всего на шесть пунктов. Коллектив на своем поле обязан выигрывать у соперника из нижней части турнирной таблицы, чтобы продолжать борьбу за второе место и прямой выход в АПЛ . Два последних матча «Саутгемптона» завершились разгромом «Суонси» (5:0) и минимальной выездной победой над « КПР » (1:0).

«Плимут» не показывает качественной игры и скорее обеспокоен сохранением своего места в Чемпионшипе на следующий год. Клуб располагается на 16 месте и набрал лишь 28 очков, что на восемь пунктов больше, чем у команды из зоны вылета. Для гостей любые набранные баллы будут удовлетворительным результатов в игре с одним из лидеров чемпионата. В прошлом туре «Плимут» сыграл вничью с «Кардиффом» (2:2), а ранее разошелся миром с «Бирмингемом» (3:3).

Информация для ставок

«Саутгемптон» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

«Плимут» не может выиграть на выезде 14 поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Семь из десяти последних встреч завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Саутгемптон» после ряда удачных поединков крайне мотивирован и на своем поле способен переиграть своего соперника. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.