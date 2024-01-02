«Сент-Миррен» — «Селтик». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (02.01.2024)

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вчера, 15:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Селтику», а коэффициент на их победу составляет 1.25. Успех хозяев оценивается по коэффициенту 13 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 6.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.87. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Сент-Миррен» показывает средние результаты и входит в первую шестерку турнирной таблицы чемпионата Шотландии. Команда занимает пятое место с 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Матчи с «Селтиком» всегда являются событием для других клубов, поэтому гости постараются продемонстрировать лучшую игру и отобрать очки у лидера. В прошлом туре «Сент-Миррен» на выезде обыграл «Абердин» (3:0), а ранее уступил «Килмарноку» (0:1).

«Селтик» лидирует в чемпионате и за весь сезон набрал уже 51 балл. Команда опережает своего принципиального соперника «Рейнджерс» на восемь пунктов, но при этом сыграла на два поединка больше. В случае осечки, коллектив уже сегодня может пропустить конкурента по потерянным очкам. Два последних матча «Селтика» завершились победами над «Рейнджерс» (2:1) и «Данди» (3:0).

Информация для ставок

«Селтик» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре домашних матча «Сент-Миррена» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Селтик» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сент-Миррена»

Прогноз

«Селтик» идет к очередному чемпионству и не имеет права терять очки в предстоящих поединках. Предлагаем сделать ставку на гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.