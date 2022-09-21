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Сербия – Швеция. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

вчера, 13:06
Сербия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа сборной Швеции оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Лига Наций 2022/2023
Сербия
Швеция
НичьяВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
24 сентября 2022, 21:45
суббота
ПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.893.674.38
Лига Ставок 1.96 3.55 4.00
Мелбет 1.85 3.60 4.20
1XBET 1.85 3.60 4.20

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.87.

Форма команд

После поражения в первом туре сборная Сербии набирала очки во всех последующих поединках и смогла набрать семь очков. Это позволяет коллективу занимать второе место, но отрыв от лидера составляет три балла. Чтобы побороться за победу в квартете, сербским футболистам необходимо выигрывать этот поединок. В прошлой встрече Сербия сыграла вничью со Словенией (2:2), а ранее обыграла на выезде Швецию (1:0).

Швеция провалила стартовые матчи Лиги Наций и вряд ли может претендовать на победу в группу. Команда набрала только три очка и будет бороться со Словенией, которую опережает в таблице на один балл. В прошлом туре Лиги Наций сборная Швеции проиграла на выезде Норвегии (2:3), а ранее на своем поле уступила сборной Сербии (0:1).

Информация для ставок

  • Сербия проиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнираз
  • Швеция проиграла четыре из пяти последних матчей
  • Сербия выиграла два из трех последних матчей у Швеции

Прогноз

Сербия не имеет права терять очки в этом матче, если хочет продолжить борьбу за первое место. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.84 2.06 1.43 2.97
Лига Ставок 2.39 1.56 1.74 2.07 1.38 2.95
Мелбет 1.83 2.03
1XBET 1.83 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:57
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:42
Скорей всего будет ничья!
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