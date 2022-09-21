Сербия – Швеция. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

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вчера, 13:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа сборной Швеции оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.87.

Форма команд

После поражения в первом туре сборная Сербии набирала очки во всех последующих поединках и смогла набрать семь очков. Это позволяет коллективу занимать второе место, но отрыв от лидера составляет три балла. Чтобы побороться за победу в квартете, сербским футболистам необходимо выигрывать этот поединок. В прошлой встрече Сербия сыграла вничью со Словенией (2:2), а ранее обыграла на выезде Швецию (1:0).

Швеция провалила стартовые матчи Лиги Наций и вряд ли может претендовать на победу в группу. Команда набрала только три очка и будет бороться со Словенией, которую опережает в таблице на один балл. В прошлом туре Лиги Наций сборная Швеции проиграла на выезде Норвегии (2:3), а ранее на своем поле уступила сборной Сербии (0:1).

Информация для ставок

Сербия проиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнираз

Швеция проиграла четыре из пяти последних матчей

Сербия выиграла два из трех последних матчей у Швеции

Прогноз

Сербия не имеет права терять очки в этом матче, если хочет продолжить борьбу за первое место. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.74.