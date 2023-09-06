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Сербия – Венгрия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (07.09.2023)

сегодня, 11:34
Сербия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа сборной Венгрии оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.615.06
Лига Ставок 1.79 3.65 5.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.18.

Форма команд

Сборная Сербии неоправданно потеряла очки в последнем туре, а могла подходить к этому поединку с максимальным результатом. Сейчас коллектив имеет в своем активе 7 баллов и делит первое место с Венгрией. В случае домашней победы в личной встрече, хозяева выйдут на единоличное первое место и обретут преимущество в личных встречах. В прошлой игре сборная Сербии сыграла вничью с Болгарией (1:1), а ранее обыграла Иорданию в товарищеской встрече (3:2).

Венгрия также достаточно мощно проводит квалификацию и рассчитывает выйти из этой группы. Коллектив набрала семь очков и в игре с Сербией ему очень важно, как минимум не проиграть на выезде. Тем не менее, даже в случае поражения команда будет иметь хорошие шансы на попадание в список участников Евро 2024. В прошлом туре квалификации у Венгрии не было проблем на своем поле с Литвой (2:0), а ранее сборная поделила очки с Черногорией (0:0).

Информация для ставок

  • Сборная Сербии выиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Два последних выездных матча Венгрии завершились ничейными результатами
  • Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Эти сборные играют между собой в малорезультативный футбол, и мы предполагаем, что ситуация в этой встрече особо не изменится. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.70 1.65 2.31
Лига Ставок 2.19 1.70 1.64 2.29
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:39
Сборная Сербии у себя дома не проиграет Сборной Венгрии и тм 3,5 !
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