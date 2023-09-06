Сербия – Венгрия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (07.09.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа сборной Венгрии оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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завтра, 21:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.18.
Форма команд
Сборная Сербии неоправданно потеряла очки в последнем туре, а могла подходить к этому поединку с максимальным результатом. Сейчас коллектив имеет в своем активе 7 баллов и делит первое место с Венгрией. В случае домашней победы в личной встрече, хозяева выйдут на единоличное первое место и обретут преимущество в личных встречах. В прошлой игре сборная Сербии сыграла вничью с Болгарией (1:1), а ранее обыграла Иорданию в товарищеской встрече (3:2).
Венгрия также достаточно мощно проводит квалификацию и рассчитывает выйти из этой группы. Коллектив набрала семь очков и в игре с Сербией ему очень важно, как минимум не проиграть на выезде. Тем не менее, даже в случае поражения команда будет иметь хорошие шансы на попадание в список участников Евро 2024. В прошлом туре квалификации у Венгрии не было проблем на своем поле с Литвой (2:0), а ранее сборная поделила очки с Черногорией (0:0).
Информация для ставок
- Сборная Сербии выиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах
- Два последних выездных матча Венгрии завершились ничейными результатами
- Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Эти сборные играют между собой в малорезультативный футбол, и мы предполагаем, что ситуация в этой встрече особо не изменится. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.