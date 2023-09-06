Сербия – Венгрия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (07.09.2023)

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сегодня, 11:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа сборной Венгрии оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.18.

Форма команд

Сборная Сербии неоправданно потеряла очки в последнем туре, а могла подходить к этому поединку с максимальным результатом. Сейчас коллектив имеет в своем активе 7 баллов и делит первое место с Венгрией. В случае домашней победы в личной встрече, хозяева выйдут на единоличное первое место и обретут преимущество в личных встречах. В прошлой игре сборная Сербии сыграла вничью с Болгарией (1:1), а ранее обыграла Иорданию в товарищеской встрече (3:2).

Венгрия также достаточно мощно проводит квалификацию и рассчитывает выйти из этой группы. Коллектив набрала семь очков и в игре с Сербией ему очень важно, как минимум не проиграть на выезде. Тем не менее, даже в случае поражения команда будет иметь хорошие шансы на попадание в список участников Евро 2024. В прошлом туре квалификации у Венгрии не было проблем на своем поле с Литвой (2:0), а ранее сборная поделила очки с Черногорией (0:0).

Информация для ставок

Сборная Сербии выиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах

Два последних выездных матча Венгрии завершились ничейными результатами

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Эти сборные играют между собой в малорезультативный футбол, и мы предполагаем, что ситуация в этой встрече особо не изменится. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.