«Серкль Брюгге» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.01.2022)

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19 января 2022, 15:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Серкль Брюгге», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.58. Успех «Зюлте-Варегема» будет стоить 5.3 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 4.3.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.05. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.77. «Обе забьют» — 1.7, хотя бы одна команда не забьет – 2.07.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» после длинной серии неудач, наконец смог собраться и одержать две победы в последних поединках чемпионата. Это помогло коллективу сохранить 16 место в турнирной таблице и создать небольшой отрыв в четыре балла от зоны вылета. Тем не менее, основная борьба еще впереди, и чтобы не потерять место в высшей лиге Бельгии коллективу необходимо продолжать набирать очки. Последние два матча «Зюлте-Варегем» выиграл у «Стандарда» (1:0) и «Мехелена» (3:2).

«Серкль Брюгге» плохо стартовал в чемпионате, но последние месяцы команда провела на высоком уровне и смогла подняться в середину турнирной таблицы. Клуб занимает десятое место перед началом очередного тура и имеет в активе 28 баллов. Матч с одним из аутсайдеров чемпионата станет хорошей возможностью продлить свой успех и возможно подняться на более высокие позиции. В прошлом туре «Серкль Брюгге» обыграл «Эйпен» (2:0), а ранее с тем же счетом одержал победу над «Брюгге» (2:0).

Информация для ставок

«Серкль Брюгге» выиграл шесть матчей из последних десяти во всех турнирах

«Зюлте-Варегем» смог одержать только две победы на выезде из десяти

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Серкль Брюгге» смог выиграть только четыре из десяти матчей у «Зюлте-Варегем» на своем стадионе

Прогноз

«Серкль Брюгге» в последних матчах выглядит очень уверенно и на своем поле команда будет иметь приличное преимущество над оппонентом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.