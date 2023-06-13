Северная Македония – Украина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.06.2022)

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вчера, 20:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Украина. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа сборной Северной Македонии оценивается за 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Северная Македония провела один матч в этой квалификации и добилась победы над Мальтой (2:1). Тем не менее, впереди команду ждут более серьезные соперника, а шансы выйти из группы при такой конкуренции стремятся к нулю. В поединке с Украиной, только победа на своем поле позволит коллективу оставаться на плаву и серьезно готовиться ко встречам с чемпионом Европы и ее серебряным призером.

Украина провела лишь один поединок и проиграла его Англии на выезде, что совсем не является огромной проблемой. Уже понятно, что главным конкурентом за второе место станет Италия, а матчи с Северной Македонией подопечным Реброва важно выиграть. Тем не менее, соперник сложный и уже создавал проблемы украинцам несколько лет назад, поэтому поединок обещает быть сложным, но интересным.

Информация для ставок

Украина проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Северная Македония смогла выиграть только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Украина выиграла три последние встречи у Северной Македонии

Прогноз

Предполагаем, что гостям будет очень непросто в этой встрече, но все же они смогут вырвать победу и набрать первые три очка в этой квалификации. Сделать ставку на успех Украины можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.