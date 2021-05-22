«Севилья» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (23.05.2021)

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сегодня, 00:02

«Севилья» играет против «Алавеса» в рамках последнего тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 23 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Севилья» под руководством Хулена Лопетеги показывает невероятный футбол, несколько туров команда была претендентом на чемпионство, а сейчас имеет неплохие шансы зацепиться за третью строчку в таблице. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Севилью». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.30 и на победу «Алавеса» по коэффициенту 6.40.

Форма команд

«Севилья» проводит невероятный сезон. Клуб набрал 74 пункта и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе у «нервионцев» 23 победы, пять ничьих и девять поражений. Команда забила 52 мяча и пропустила 33 гола. В последних матчах «Севилья» играет не лучшим образом, но это не мешает команде набирать очки. Этот поединок важен для «Севильи», так как клуб может подняться на третью строчку, если «Барселона» проиграет. Третье место очень важно, так как за него дают больше призовых, чем за четвертую строчку.

«Алавес» сохранил прописку в Примере на следующий сезон. Клуб набрал 38 баллов и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба девять побед, 11 ничьих и 17 поражений. Команда забила 36 голов и пропустила 56 мячей. В последних поединках Алавес играет неплохо, клуб часто набирает очки. Команда разогналась ближе к концу сезона, так как была вероятность опуститься на 18-ю строчку и вылететь из Примеры.

Информация для ставок

«Алавес» не проигрывает три матча кряду

«Севилья» пропустила восемь мячей в пяти последних матчах

У «Севильи» две победы в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Севильи» и ТМ 5.5 по коэффициенту 1.62. Также можно поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту матча по коэффициенту 2.90.