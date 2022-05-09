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«Севилья» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2022)

вчера, 15:44
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.62. Поставить на «Мальорку» можно по 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.633.986.24
Фонбет 1.60 3.85 6.00
Мелбет 1.66 4.06 5.95
1XBET 1.66 4.06 5.95
BetBoom 1.62 3.93 6.22

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.77.

Форма команд

«Мальорка» после возвращения в элитный испанский дивизион пока еще не смогла прижиться к нему и сейчас ей угрожает обратная путевка в Сегунду. Команда занимает 18 место и смогла набрать только 32 очка. Отставание от ближайшего конкурента составляет два балла и у коллектива остается три тура, чтобы его отыграть и остаться в Ла Лиге. Последние два матча «Мальорки» в чемпионате Испании завершились поражениями от «Гранады» (2:6) и «Барселоны» (1:2).

«Севилья» растеряла очки в последних поединках и теперь даже второе место по итогам сезона маловероятно. Перед стартом очередного тура команда набрала 65 очков и все еще удерживает третье место, хотя «Атлетико» отстает всего на один пункт. Чтобы сохранить хотя бы бронзовые медали, коллективу необходимо побеждать на своем поле аутсайдера и набирать очки в следующих встречах. В прошлом туре «Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом», а ранее с тем же счетом разошлась миром с «Кадисом» (1:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Севильи» в чемпионате завершились исходом «обе забьют»
  • «Мальорка» проиграла восемь матчей из последних десяти
  • «Севилья» смогла обыграть «Мальорку» только в пяти встречах из десяти последних
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» мало выигрывала в последних матча, и это противостояние является хорошим шансом набрать три очка и не пропустить вперед конкурента. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.83 2.13
1XBET 1.83 2.13
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:43
Победа команды хозяев с Азиатской форой (-1,25) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 16:07
Предыдущий очный матч Севильи и Мальорки в чемпионате Испании (Ла Лига) был сыгран 27 октября 2021 и закончился вничью 1:1. Севилья не проигрывает в трех последних матчах противостояния, два из которых она завершила победой и один ничьей.
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