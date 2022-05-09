«Севилья» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2022)

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вчера, 15:44

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.62. Поставить на «Мальорку» можно по 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.77.

Форма команд

«Мальорка» после возвращения в элитный испанский дивизион пока еще не смогла прижиться к нему и сейчас ей угрожает обратная путевка в Сегунду. Команда занимает 18 место и смогла набрать только 32 очка. Отставание от ближайшего конкурента составляет два балла и у коллектива остается три тура, чтобы его отыграть и остаться в Ла Лиге. Последние два матча «Мальорки» в чемпионате Испании завершились поражениями от «Гранады» (2:6) и «Барселоны» (1:2).

«Севилья» растеряла очки в последних поединках и теперь даже второе место по итогам сезона маловероятно. Перед стартом очередного тура команда набрала 65 очков и все еще удерживает третье место, хотя «Атлетико» отстает всего на один пункт. Чтобы сохранить хотя бы бронзовые медали, коллективу необходимо побеждать на своем поле аутсайдера и набирать очки в следующих встречах. В прошлом туре «Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом», а ранее с тем же счетом разошлась миром с «Кадисом» (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Севильи» в чемпионате завершились исходом «обе забьют»

«Мальорка» проиграла восемь матчей из последних десяти

«Севилья» смогла обыграть «Мальорку» только в пяти встречах из десяти последних

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» мало выигрывала в последних матча, и это противостояние является хорошим шансом набрать три очка и не пропустить вперед конкурента. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.