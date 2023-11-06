«Шахтёр» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.11.2023)

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вчера, 21:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Матч пройдет в Гамбурге, и поставить на победу испанского коллектива можно по коэффициенту 1.28. Победа «Шахтера» оценивается за 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Шахтеру» очень сложно бороться в последние годы в связи отсутствием домашнего стадиона, однако коллектив старается набирать очки и даже создали проблемы «Барселоне» в прошлом туре. «Горняки» поборются с «Антверпеном» за место в Лиге Европы и сейчас именно они занимают третье место с тремя пунктами. Два последних матча «Шахтера» завершились минимальной победой над «Динамо» Киев (1:0) и крупным успехом над «Викторией» в четвертьфинале кубка страны (3:0).

«Барселона» добивается тяжелых побед в чемпионате Испании и борется за лидерскую позицию с «Реалом» и «Жироной». В Лиге Чемпионов подопечные Хави выступают максимально успешно, ведь в трех турах набрали девять очков. Победа в этой игре позволит каталонцам гарантировать себе место в плей-офф. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» вырвала победу у «Реала» Сосьедад (1:0), а ранее уступила «Реалу» на своем поле (1:2).

Информация для ставок

«Шахтер» выиграл шесть из восьми встреч за последнее время

«Барселона» проиграла только один матч из десяти последних поединков во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились победой «Барселоны»

Прогноз

«Барселона» является большим фаворитом и постарается обзавестись преимуществом уже на старте поединка. Предлагаем поставить на победу номинальных гостей в первом тайме в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.