«Шахтёр» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Матч пройдет в Гамбурге, и поставить на победу испанского коллектива можно по коэффициенту 1.28. Победа «Шахтера» оценивается за 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.
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сегодня, 20:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Шахтеру» очень сложно бороться в последние годы в связи отсутствием домашнего стадиона, однако коллектив старается набирать очки и даже создали проблемы «Барселоне» в прошлом туре. «Горняки» поборются с «Антверпеном» за место в Лиге Европы и сейчас именно они занимают третье место с тремя пунктами. Два последних матча «Шахтера» завершились минимальной победой над «Динамо» Киев (1:0) и крупным успехом над «Викторией» в четвертьфинале кубка страны (3:0).
«Барселона» добивается тяжелых побед в чемпионате Испании и борется за лидерскую позицию с «Реалом» и «Жироной». В Лиге Чемпионов подопечные Хави выступают максимально успешно, ведь в трех турах набрали девять очков. Победа в этой игре позволит каталонцам гарантировать себе место в плей-офф. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» вырвала победу у «Реала» Сосьедад (1:0), а ранее уступила «Реалу» на своем поле (1:2).
Информация для ставок
- «Шахтер» выиграл шесть из восьми встреч за последнее время
- «Барселона» проиграла только один матч из десяти последних поединков во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились победой «Барселоны»
Прогноз
«Барселона» является большим фаворитом и постарается обзавестись преимуществом уже на старте поединка. Предлагаем поставить на победу номинальных гостей в первом тайме в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.