«Шахтёр» — «Рух». Прогноз на матч Украинской Премьер-Лиги (20.11.2021)

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17 ноября 2021, 19:15

Пятнадцатый тур УПЛ в самом разгаре и очередным поединком, который будет достоин вашего внимания, является встреча «Шахтёра» и «Руха». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шахтёр». Команда играет дома, загрузить на ее победу с форой (-2) можно по коэффициенту 1.75. Сенсационная победа «Руха» оценивается в 27, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.2.

Букмекеры дают абсолютно разные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.5, а поставить на низовой тотал предлагают по коэффициенту 2.5. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.77.

Форма команд

«Шахтёр» перед уходом на матчи сборных сумел вернуть себе первую строчку в турнирной таблице, благодаря осечке «Динамо» и собственной победе в выездном поединке над «Колосом» (3:1). Туром ранее коллектив также принимал дома «Десну» и разгромил ее со счетом 4:1.

«Рух» стабильностью результатов похвастаться не может, команда не знает вкуса побед уже несколько матчей кряду, но это не мешает коллективу спокойно располагаться на 10-й строчке в таблице. Команда Леонида Кучука в последних турах проиграла «Черноморцу» (3:4) и взяла домашнюю нулевую ничью с «Александрией».

Информация для ставок

«Шахтёр» выиграл четыре из пяти последних поединков

Безвыигрышная серия «Руха» насчитывает четыре игры

Шесть из восьми последних матчей «Руха» завершились результатом «обе забьют – нет»

Шесть из семи минувших встреч «Шахтёра» завершились пробитием тотала больше 2.5

Прогноз

«Шахтёр» будет всеми силами стараться завоевать три очка и сохранить лидирующую позицию, но после игр сборной и перед еврокубками коллектив всегда испытывает проблемы, поэтому легкой победы здесь ожидать не стоит. Вполне вероятно, что «Рух» несколько раз грамотно выбежит в атаку и сможет поразить ворота соперника. Рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.77 в букмекерской конторе Мелбет.