«Шальке-04» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (10.02.2023)

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сегодня, 11:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Шальке-04» набирал очки в двух последних турах, но ограничивался ничьими, чего очень мало для выхода из зоны вылета. Клуб из Гельзенкирхена занимает последнее место и имеет в своем активе 11 баллов, что на три пункта меньше, чем у ближайшего соперника. В прошлом туре «Шальке-04» разошелся миром с «Боруссией» М на своем поле (0:0), а ранее с тем же счетом завершил поединок с «Кельном» (0:0).

После ряда успешных поединков «Вольфсбург» проиграл уже несколько матчей подряд и потерял уверенность в своих силах. Клуб опустился на седьмое место с 29 баллами. На данный момент отставание от ближайшего соперника составляет пять очков, поэтому матч с последней командой Бундеслиги дает хорошую возможность улучшить свое положение в турнирной таблице. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражениями от «Баварии» (2:4) в чемпионате и «Униона» в кубке Германии (1:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Шальке-04» выиграл только одну встречу из десяти последних на своем стадионе

«Вольфсбург» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Шальке-04»

Три из четырех поединков между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды вновь повторят самый популярный исход между ними за последнее время, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.