«Шарлеруа» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.07.2022)

1658308635

20 июля 2022, 12:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Эйпена» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Шарлеруа» подходит к новому сезону не в самом радужном настроении, ведь в межсезонье коллектив очень мало выигрывал. Товарищеские матчи ничего не решают, но формируют настроение коллектива в целом. Тем не менее, первый тур клуб играет на своем стадионе и постарается порадовать болельщиков хорошим результатом. Два последних товарищеских поединка «Шарлеруа» проиграл «Страсбуру» и «Серен Юнайтед» с одинаковым счетом (1:2).

«Эйпен» в прошлом сезоне был типичным середняком чемпионата Бельгии и не претендовал на высокие места. В этом футбольном году тяжело предположить, как будет выглядеть команда, пока она не сыграет несколько туров. В любом случае футболисты настроены набирать очки в каждом матче, и предстоящая встреча не является исключением. В прошлом товарищеском матче «Эйпен» сыграл вничью с «Аяксом» (1:1), а ранее был разгромлен «Кайзерслаутерном» (1:4).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Шарлеруа» завершились исходом «обе забьют»

«Эйпен» выиграл только один выездной матч из десяти последних

«Шарлеруа» выиграл два последних матча у «Эйпена»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.