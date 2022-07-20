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«Шарлеруа» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.07.2022)

20 июля 2022, 12:17
Эйпен

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Эйпена» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.724.284.51
BetBoom 1.65 4.30 4.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Шарлеруа» подходит к новому сезону не в самом радужном настроении, ведь в межсезонье коллектив очень мало выигрывал. Товарищеские матчи ничего не решают, но формируют настроение коллектива в целом. Тем не менее, первый тур клуб играет на своем стадионе и постарается порадовать болельщиков хорошим результатом. Два последних товарищеских поединка «Шарлеруа» проиграл «Страсбуру» и «Серен Юнайтед» с одинаковым счетом (1:2).

«Эйпен» в прошлом сезоне был типичным середняком чемпионата Бельгии и не претендовал на высокие места. В этом футбольном году тяжело предположить, как будет выглядеть команда, пока она не сыграет несколько туров. В любом случае футболисты настроены набирать очки в каждом матче, и предстоящая встреча не является исключением. В прошлом товарищеском матче «Эйпен» сыграл вничью с «Аяксом» (1:1), а ранее был разгромлен «Кайзерслаутерном» (1:4).

Информация для ставок

  • Десять последних матчей «Шарлеруа» завершились исходом «обе забьют»
  • «Эйпен» выиграл только один выездной матч из десяти последних
  • «Шарлеруа» выиграл два последних матча у «Эйпена»
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.67 1.80 2.08
BetBoom 3.85 1.26 2.33 1.60 1.79 2.02
Все комментарии
shlomo
shlomo
20 июля в 14:50
Много голов в матче не будет
Гость
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