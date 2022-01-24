«Шарлеруа» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.01.2022)

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вчера, 12:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.94. Победа «Котрейка» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Кортрейк» стабильно набирает очки в последних турах и давно не проигрывает. Такие результаты помогли команде войти в зону плей-офф на данный момент и расположится на шестом месте. Тем не менее, плотность команд довольно высока и несколько неудач в следующих турах может вернуть команд на несколько позиций вниз. В двух последних матчах чемпионата «Кортрейк» сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1) и «Гентом» (2:2).

«Шарлеруа» в последних турах чемпионата Бельгии выглядит очень блекло и неубедительно. Команда набрала только четыре очка в пяти последних матчах, что откинуло ее на шестое место с 36 баллами в сумме. Предстоящий матч с «Кортрейком» будет непростым, ведь соперник находится в отличной физической форме. В прошлом туре чемпионата «Шарлеруа» сыграл вничью с «Гентом» (0:0), а ранее крупно проиграл «Антверпену» (0:3).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Кортрейк» проиграл только две выездные игры из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Шесть последних матчей команд на поле «Шарлеруа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.