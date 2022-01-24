«Шарлеруа» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.94. Победа «Котрейка» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 23:00
Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Кортрейк» стабильно набирает очки в последних турах и давно не проигрывает. Такие результаты помогли команде войти в зону плей-офф на данный момент и расположится на шестом месте. Тем не менее, плотность команд довольно высока и несколько неудач в следующих турах может вернуть команд на несколько позиций вниз. В двух последних матчах чемпионата «Кортрейк» сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1) и «Гентом» (2:2).
«Шарлеруа» в последних турах чемпионата Бельгии выглядит очень блекло и неубедительно. Команда набрала только четыре очка в пяти последних матчах, что откинуло ее на шестое место с 36 баллами в сумме. Предстоящий матч с «Кортрейком» будет непростым, ведь соперник находится в отличной физической форме. В прошлом туре чемпионата «Шарлеруа» сыграл вничью с «Гентом» (0:0), а ранее крупно проиграл «Антверпену» (0:3).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Кортрейк» проиграл только две выездные игры из десяти последних во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Шесть последних матчей команд на поле «Шарлеруа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.