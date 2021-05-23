«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

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сегодня, 11:00

«Шеффилд» сыграет против «Бернли» в рамках последнего тура в АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры выбрали своим фаворитом «Бернли». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по 2.80 и на ничейный исход по 3.55.

Форма команд

«Шеффилд» — главный аутсайдер нынешнего сезона в АПЛ . Клуб набрал 20 пунктов и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть побед, две ничьих и 29 поражений. Клуб забил 19 голов и пропустил 63 мяча.

«Бернли» весь сезон показывал плохой футбол, команда чудом избежала вылета. Сейчас у клуба 39 пунктов и 17-я строчка. В нынешнем сезоне команда выиграла десять поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 18 матчах. Всего у «Бернли» 33 забитых и 54 пропущенных мяча.

Информация для ставок

● «Бернли» и «Шеффилд» выиграли два матча из последних пяти

● «Шеффилд» пропустил семь мячей в пяти последних матчах

● «Бернли» забил семь голов в пяти последних поединках

Прогноз

Учитывая особенность этих клубов постоянно пропускать, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.63. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше трёх по 2.25.

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