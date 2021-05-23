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«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

сегодня, 11:00

«Шеффилд» сыграет против «Бернли» в рамках последнего тура в АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.973.782.34
Лига Ставок 2.90 3.55 2.41
Мелбет 3.08 3.47 2.40
1XBET 3.05 3.78 2.36
BetBoom 2.73 3.62 2.56

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры выбрали своим фаворитом «Бернли». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по 2.80 и на ничейный исход по 3.55.

Форма команд

«Шеффилд» — главный аутсайдер нынешнего сезона в АПЛ. Клуб набрал 20 пунктов и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть побед, две ничьих и 29 поражений. Клуб забил 19 голов и пропустил 63 мяча.

«Бернли» весь сезон показывал плохой футбол, команда чудом избежала вылета. Сейчас у клуба 39 пунктов и 17-я строчка. В нынешнем сезоне команда выиграла десять поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 18 матчах. Всего у «Бернли» 33 забитых и 54 пропущенных мяча.

Информация для ставок

● «Бернли» и «Шеффилд» выиграли два матча из последних пяти

● «Шеффилд» пропустил семь мячей в пяти последних матчах

● «Бернли» забил семь голов в пяти последних поединках

Прогноз

Учитывая особенность этих клубов постоянно пропускать, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.63. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше трёх по 2.25.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Нант» — «Монпелье».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.74 2.19
Лига Ставок 1.99 1.80 1.58 2.35
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 1.75 2.20
BetBoom 3.16 1.38 2.06 1.80 1.64 2.34
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 11:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»
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