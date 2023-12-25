«Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

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вчера, 10:22

Ставки букмекеров

«Шеффилд Юнайтед» в данном матче фаворитом. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.4. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2 составляет 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» на данном отрезке сезона является самой слабой командой в турнирной таблице и занимает последнее место девятью пунктами. Эксперты не оставляют шансов коллективу и пророчат вылет из АПЛ . В матче с «Лутон Таун» у хозяев будет возможность сократить расстояние с конкурентами. Два последних матча «Шеффилд Юнайтед» завершились ничьей с «Астон Виллой» (1:1) и поражением от «Челси» (0:2).

«Лутон Таун» старается набирать очки в каждом матче, но команде они даются очень сложно. Коллектив занимает 18 место с 12 баллами, и чтобы покинуть зону вылета, ему необходимо отыграть два пункта. В игре на выезде с прямым конкурентом гости постараются как минимум не проиграть, чтобы не дать ему сравняться по очкам. В прошлом туре «Лутон Таун» на своем поле обыграл «Лутон Таун» (1:0), а ранее уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» выиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лутон Таун» проиграл три последних матча на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды проведут примерно равный матч, но более удачливыми окажутся хозяева. Сделать ставку на победу «Шеффилд Юнайтед» можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.