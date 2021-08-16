«Шериф» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (17.08.2021)

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вчера, 21:29

В первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов «Шериф» дома будет принимать «Динамо» из Загреба. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 4.14 на победу «Шерифа». В случае победы фаворита «Динамо» зайдет коэффициент 1.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.48.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.18. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Шерифу» удалось удивить всю футбольную Европу. Команда из скромного молдавского чемпионата, собранная из игроков разных стран мира, смогла пройти в третьем квалификационном раунде крепкого еврокубкого бойца «Црвену Звезду», обыграв ее дома 1:0 после гостевой ничьей 1:1.

«Динамо» в минувшем раунде квалификации встречалось с польской «Легией». Первый матч на домашнем поле завершился вничью (1:1), а потому пришлось решать вопрос выхода в плей-офф в гостевой встрече. Легко динамовцам не пришлось, в очень боевом поединке они смогли вырвать минимальную победу (1:0) и выполнить поставленную руководством задачу.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Шерифа» составляет восемь поединков, «Динамо» — семь игр

Четыре из пяти последних встреч с участием «Динамо» завершились результатом ТМ 2.5

«Шериф» забивает и пропускает в четырех из пяти последних игр

«Динамо» ни разу в истории не проигрывало «Шерифу» (четыре победы и две ничьих)

Прогноз

Домашняя команда сотворила подвиг, пробившись в раунд плей-офф. Останавливаться на достигнутом не намерена и желает продолжить свой путь в Лиге чемпионов. «Динамо» соперник не из легких, но подопечные Юрия Вернидуба будут стараться выжать из домашнего поединка максимум. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на 1Х по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».