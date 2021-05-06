«Штутгарт» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (07.05.2021)

В 32-м туре Бундеслиги «Штутгарт» примет на своем поле «Аугсбург». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 21:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Штутгарт» фаворитом этого матча и предлагает коэффициент 2.04 на победу хозяев. Победа «Аугсбурга» оценивается в 3.8, ничейный исход представлен котировкой 3.55.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.69 на ТБ 2.5 и 2.25 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.58.
Форма команд
«Аугсбург» идет на 13-й позиции и не может победить несколько матчей подряд. Команда еще не гарантировала себе участие в элитном дивизионе Германии и продолжает борьбу за выживание. В последних двух поединках «Аугсбург» уступил «Айнтрахту» (0:2) и «Кельну» (2:3).
«Штутгарт» переживает чёрную полосу и проиграл несколько матчей подряд. Команда опустилась на 10-е место, но понижение в классе ей не грозит. В прошлом матче «Штутгарт» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:2), а немного ранее уступил дома «Вольфсбургу» (1:3).
Информация для ставок
- «Штутгарт» и «Аугсбург» не могут выиграть в чемпионате четыре матча подряд
- В последних 10 поединках между командами «Штутгарт» выиграл 3 матча, а «Аугсбург» 6.
- «Штутгарт» забивает на своем стадионе десять матчей подряд
- В последних 4 матчах между командами на поле «Штутгарта» сыграла ставка «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче мы увидим открытый футбол, где каждая из команд сумеет отличиться хотя бы один раз. Сделать ставку «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.