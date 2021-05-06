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«Штутгарт» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (07.05.2021)

вчера, 07:09

В 32-м туре Бундеслиги «Штутгарт» примет на своем поле «Аугсбург». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.593.69
Фонбет 1.85 3.55 4.40
Мелбет 2.12 3.64 3.70
1XBET 1.78 4.80 3.24
BetBoom 2.04 3.61 3.76

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Штутгарт» фаворитом этого матча и предлагает коэффициент 2.04 на победу хозяев. Победа «Аугсбурга» оценивается в 3.8, ничейный исход представлен котировкой 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.69 на ТБ 2.5 и 2.25 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Аугсбург» идет на 13-й позиции и не может победить несколько матчей подряд. Команда еще не гарантировала себе участие в элитном дивизионе Германии и продолжает борьбу за выживание. В последних двух поединках «Аугсбург» уступил «Айнтрахту» (0:2) и «Кельну» (2:3).

«Штутгарт» переживает чёрную полосу и проиграл несколько матчей подряд. Команда опустилась на 10-е место, но понижение в классе ей не грозит. В прошлом матче «Штутгарт» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:2), а немного ранее уступил дома «Вольфсбургу» (1:3).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» и «Аугсбург» не могут выиграть в чемпионате четыре матча подряд
  • В последних 10 поединках между командами «Штутгарт» выиграл 3 матча, а «Аугсбург» 6.
  • «Штутгарт» забивает на своем стадионе десять матчей подряд
  • В последних 4 матчах между командами на поле «Штутгарта» сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче мы увидим открытый футбол, где каждая из команд сумеет отличиться хотя бы один раз. Сделать ставку «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.75 1.71 2.24
Лига Ставок 2.25 1.65 1.78 2.05
Мелбет 2.24 1.76
1XBET 3.32 1.33 3.05 1.33 1.71 2.14
BetBoom 3.63 1.31 2.23 1.69 1.76 2.13
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