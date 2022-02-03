«Штутгарт» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 15:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям предстоящего поединка. На победу «Айнтрахта» Ф линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Штутгарта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.04. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф после успешной серии матчей в Бундеслиге, вновь теряет очки в последних трех играх. Клуб идет только на девятом месте, что не может удовлетворять запросы руководства и желание болельщиков. Чтобы показывать более стабильные результаты клуб нуждается в изменениях. Команда имеет равную статистику мячей (30:30) и постарается в матче с «Штутгартом» ее улучшить. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф неожиданно проиграл на своем поле «Арминии» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

«Штутгарт» опустился в зону вылета и очень долго не может одержать победу в Бундеслиге. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и набрала 18 очков, отставая на один пункт от ближайшего конкурента за выживание. Клуб пропустил уже 35 мячей, что является вторым снизу результатом в Бундеслиге, поэтому тренерскому штабу следует укрепить линию обороны. Два последних тура чемпионата Германии для Штутгарта завершились поражениями от «Фрайбурга» и «РБ Лейпцига» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф не проигрывает на выезде уже четыре поединка

Три последних встречи между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды имеют проблемы с результатами в Бундеслиге и поэтому подойдут к матчу с осторожностью. Предполагаем, что команда из Франкфурта окажется немного удачливее и одержит минимальную победу в этом поединке. Сделать ставку на «Айнтрахт» Ф можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.44.