«Штутгарт» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям предстоящего поединка. На победу «Айнтрахта» Ф линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Штутгарта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.8.
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завтра, 17:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.04. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.
Форма команд
«Айнтрахт» Ф после успешной серии матчей в Бундеслиге, вновь теряет очки в последних трех играх. Клуб идет только на девятом месте, что не может удовлетворять запросы руководства и желание болельщиков. Чтобы показывать более стабильные результаты клуб нуждается в изменениях. Команда имеет равную статистику мячей (30:30) и постарается в матче с «Штутгартом» ее улучшить. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф неожиданно проиграл на своем поле «Арминии» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).
«Штутгарт» опустился в зону вылета и очень долго не может одержать победу в Бундеслиге. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и набрала 18 очков, отставая на один пункт от ближайшего конкурента за выживание. Клуб пропустил уже 35 мячей, что является вторым снизу результатом в Бундеслиге, поэтому тренерскому штабу следует укрепить линию обороны. Два последних тура чемпионата Германии для Штутгарта завершились поражениями от «Фрайбурга» и «РБ Лейпцига» с одинаковым счетом (0:2).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах
- «Айнтрахт» Ф не проигрывает на выезде уже четыре поединка
- Три последних встречи между клубами завершились ничейным результатом
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды имеют проблемы с результатами в Бундеслиге и поэтому подойдут к матчу с осторожностью. Предполагаем, что команда из Франкфурта окажется немного удачливее и одержит минимальную победу в этом поединке. Сделать ставку на «Айнтрахт» Ф можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.44.