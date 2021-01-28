«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (29.01.2021)

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28 января 2021, 23:18

В 19-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет аутсайдер Бундеслиги «Майнц». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 29 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 1.76. Ничейный результат котируется за 4.10, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 4.50.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 3 за 1.86. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным, и предлагают ТМ 3 за 2.01. Ставка на «обе забьют» составляет 1.53.

Форма команд

«Майнц», несмотря на свое удручающее положение в турнирной таблице, смог удивить всю Германию. В прошлом туре команда в напряженном поединке смогла победить одного из лидеров чемпионата «РБ Лейпциг» (3:2). Однако для того, чтобы покинуть зону вылета, этого мало. В памяти болельщиков еще остались неприятные поражения от «Баварии» (2:5), «Айнтрахта» и «Вольфсбурга» (оба матча — 0:2).

Хозяева нынешнего матча последние пару недель не радуют своими результатами. После нескольких побед команда не может выиграть уже три встречи подряд. В прошлом туре случилось необязательное поражение «Фрайбургу» (1:2), а несколькими днями ранее команда потерпела поражение от «Арминии» (0:3). Матч с аутсайдером является идеальным шансом, чтобы взять 3 очка.

Информация для ставок

В прошлом туре «Майнц» смог одержать победу впервые с ноября 2020 года

«Штутгарт» не может выиграть уже 3 встречи подряд

«Штутгарт» забивал «Майнцу» во всех домашних матчах минимум по одному мячу

Прогноз

Победа «Майнца» в последнем туре, вероятнее всего, была лишь удачным стечением обстоятельств. Команда не показывает уровень игры коллективов Бундеслиги и имеет крайне мало шансов набрать очки в матче со «Штутгартом».

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с коэффициентом 1.76.

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