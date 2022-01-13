«Штутгарт» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (15.01.2022)

1642062691

вчера, 11:31

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Штутгарт» не отличается высокими результатами и стабильностью, а в последних пяти турах одержал лишь одну победу. Команда занимает 15 место с 18 очками в активе и только по дополнительным показателям не находится в зоне вылета. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует провести работу над ошибками и улучшить линию обороны. В двух последних турах Бундеслиги «Штутгарт» сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (0:0) и проиграл «Кельну» (0:1).

«РБ Лейпциг» одержал уверенную победу в прошлом туре под руководством Доменико Тедеско. Команда занимает непривычное для себя девятое место и набрала только 25 очков, что не может радовать болельщиков и руководство. Матч с одним из аутсайдеров рассматривается исключительно как возможность заработать три очка и подняться по турнирной таблице. В прошлой игре Бундеслиги «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Майнц», а ранее уступил на своем поле «Арминии» (0:2).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Штутгарт» одержал три победы

«РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти последних выездных встречах

«РБ Лейпциг» выиграл пять последних матчей у «Штутгарта»

Шесть из семи последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды могут выдать нестабильный матч, поэтому предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Тем не менее, каждому коллективу хватит сил на минимум один забитый мяч в ворота соперника. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.