ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Штутгарт» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (15.01.2022)

вчера, 11:31

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.844.341.67
Фонбет 5.00 4.50 1.60
Мелбет 6.00 4.28 1.63
1XBET 6.00 4.28 1.63
BetBoom 5.30 4.50 1.61

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Штутгарт» не отличается высокими результатами и стабильностью, а в последних пяти турах одержал лишь одну победу. Команда занимает 15 место с 18 очками в активе и только по дополнительным показателям не находится в зоне вылета. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует провести работу над ошибками и улучшить линию обороны. В двух последних турах Бундеслиги «Штутгарт» сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (0:0) и проиграл «Кельну» (0:1).

«РБ Лейпциг» одержал уверенную победу в прошлом туре под руководством Доменико Тедеско. Команда занимает непривычное для себя девятое место и набрала только 25 очков, что не может радовать болельщиков и руководство. Матч с одним из аутсайдеров рассматривается исключительно как возможность заработать три очка и подняться по турнирной таблице. В прошлой игре Бундеслиги «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Майнц», а ранее уступил на своем поле «Арминии» (0:2).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Штутгарт» одержал три победы
  • «РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти последних выездных встречах
  • «РБ Лейпциг» выиграл пять последних матчей у «Штутгарта»
  • Шесть из семи последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды могут выдать нестабильный матч, поэтому предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Тем не менее, каждому коллективу хватит сил на минимум один забитый мяч в ворота соперника. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.09 1.25 2.39 1.61 1.90 1.97
Мелбет 2.47 1.64
1XBET 2.47 1.64
Все комментарии
86rg7j9ejmvw
86rg7j9ejmvw
вчера в 16:15
Футбольный клуб «РБ Лейпциг» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100