«Сиэтл Саундерс»» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

Ставки букмекеров
«Сиэтл Саундерс» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.65. В то время на победу гостей коэффициент составляет 5.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.
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завтра, 05:30
Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Сиэтл Саундерс» идет в группе лидеров и перед очередным туром занимает третье место в таблице западной конференции. Коллектив набрал 35 очков и находится всего в трех пунктах от лидера. Предстоящий поединок с командой из зоны плей-офф «Далласом», которая отстает от хозяев на шесть пунктов будет очень важным и интересным для обеих команд. Два последних матча «Сиэтл Саундерс» завершились выездным поражением от «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:2) и победой над «Ванкувером» (3:2).
«Даллас» не идет в группе лидеров, но показывает достаточно хорошие результаты. Коллектив располагается на шестой позиции, и чтобы не выпадать из зоны плей-офф, старается набирать очки в каждом поединке. В выездной игре с «Сиэтлом Саундерс» любые набранные очки станут хорошим достижениям для хозяев. В прошлом туре МЛС «Даллас» проиграл на выезде «Колорадо Рэпидс» (1:2), а ранее минимально уступил «Ди Си Юнайтед» (0:1).
Информация для ставок
- «Сиэтл Саундерс» выиграл только три встречи из десяти последних в МЛС
- «Даллас» проиграл четыре последних выездных матча в чемпионате США
- «Даллас» выиграл всего один из пяти последних поединков у «Сиэтл Саундерс» при трех поражениях
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Сиэтл Саундерс» является большим фаворитом в это встрече и наверняка сможет набрать три очка, учитывая выездную статистику «Далласа» в последних матчах. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.