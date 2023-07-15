«Сиэтл Саундерс»» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 09:45

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.65. В то время на победу гостей коэффициент составляет 5.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Сиэтл Саундерс» идет в группе лидеров и перед очередным туром занимает третье место в таблице западной конференции. Коллектив набрал 35 очков и находится всего в трех пунктах от лидера. Предстоящий поединок с командой из зоны плей-офф «Далласом», которая отстает от хозяев на шесть пунктов будет очень важным и интересным для обеих команд. Два последних матча «Сиэтл Саундерс» завершились выездным поражением от «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:2) и победой над «Ванкувером» (3:2).

«Даллас» не идет в группе лидеров, но показывает достаточно хорошие результаты. Коллектив располагается на шестой позиции, и чтобы не выпадать из зоны плей-офф, старается набирать очки в каждом поединке. В выездной игре с «Сиэтлом Саундерс» любые набранные очки станут хорошим достижениям для хозяев. В прошлом туре МЛС «Даллас» проиграл на выезде «Колорадо Рэпидс» (1:2), а ранее минимально уступил «Ди Си Юнайтед» (0:1).

Информация для ставок

«Сиэтл Саундерс» выиграл только три встречи из десяти последних в МЛС

«Даллас» проиграл четыре последних выездных матча в чемпионате США

«Даллас» выиграл всего один из пяти последних поединков у «Сиэтл Саундерс» при трех поражениях

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Сиэтл Саундерс» является большим фаворитом в это встрече и наверняка сможет набрать три очка, учитывая выездную статистику «Далласа» в последних матчах. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.