Словакия — Испания. Прогноз на матч Евро-2020 (23.06.2021)

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сегодня, 00:03

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 мы увидим игру Словакии с Испанией. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встрече являются испанцы. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 1.25 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 15. Ничейный результат оценивается в 6.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Взять ТМ 2.5 можно за 2.18. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.64.

Форма команд

Словакия после двух туров имеет неплохие шансы на выход из группы, но сказать, что команда сможет выполнить задачу, мы не можем, ведь для этого нужно обыграть сборную Испании. В первом матче словаки обыграли Польшу (2:1), а во второй встрече уступили сборной Швеции (0:1).

Сборная Испании разочаровывает на этом турнире, набрав всего два очка в двух матчах, она занимает третье место в группе. В первом туре испанская сборная расписала нулевую ничью со Швецией, во втором поединке была уже голевая ничья с поляками (1:1). Испанцам крайне важно одержать победу в этом матче, чтобы гарантировать себе участие в следующем раунде чемпионата Европы.

Информация для ставок

Испания не проигрывает на протяжении десяти поединков

Словакия проиграла в одном из семи последних матчей

В последних четырех матчах Испания пропустила всего один гол

Последняя очная встреча завершилась победой Испании (2:0)

Прогноз

У испанцев назад дороги нет, в этой встрече нужна только победа. Команда приложит все усилия, чтобы ее одержать. Ожидаем тотальное преимущество испанцев и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу Испании с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.26 в матче Польша — Швеция.