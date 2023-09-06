Словакия – Португалия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (08.09.2023)

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сегодня, 13:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа сборной Люксембурга оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Словакии после осечки в первом туре набирала максимум очков и сейчас занимает второе место с 10 пунктами, уступая Португалии два балла. Команда на фоне провала Боснии и Герцеговины является главным кандидатом на второе место в группе, а если сможет отобрать очки у португальцев и вовсе еще больше укрепится на своем месте. В прошлом туре отбора Словакия обыграла на выезде Лихтенштейн, а ранее оказалась сильнее и Исландии (2:1).

Сборная Португалии без особых проблем выиграл все четыре матча квалификации в которых принимала участие и даже не пропустила ни одного мяча. Коллектив имеет большие шансы на первое место в группе, а в случае выездной победы над прямым конкурентом и вовсе практически гарантирует его себе. Два последних поединка Португалии завершились выездной победой над Исландией (1:0) и домашней над Боснией и Герцеговиной (3:0).

Информация для ставок

Сборная Португалии выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Словакия одержала лишь две победы в десяти последних встречах на своем стадионе

Португалия выиграла три из четырех последних поединков со Словакией при одной ничьей

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Словакия играет на своем поле и постарается как можно дольше сдерживать более грозного оппонента. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят, а сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.