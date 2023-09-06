Словакия – Португалия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (08.09.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа сборной Люксембурга оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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08 сентября 2023, 21:45
пятница
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.05.
Форма команд
Сборная Словакии после осечки в первом туре набирала максимум очков и сейчас занимает второе место с 10 пунктами, уступая Португалии два балла. Команда на фоне провала Боснии и Герцеговины является главным кандидатом на второе место в группе, а если сможет отобрать очки у португальцев и вовсе еще больше укрепится на своем месте. В прошлом туре отбора Словакия обыграла на выезде Лихтенштейн, а ранее оказалась сильнее и Исландии (2:1).
Сборная Португалии без особых проблем выиграл все четыре матча квалификации в которых принимала участие и даже не пропустила ни одного мяча. Коллектив имеет большие шансы на первое место в группе, а в случае выездной победы над прямым конкурентом и вовсе практически гарантирует его себе. Два последних поединка Португалии завершились выездной победой над Исландией (1:0) и домашней над Боснией и Герцеговиной (3:0).
Информация для ставок
- Сборная Португалии выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Словакия одержала лишь две победы в десяти последних встречах на своем стадионе
- Португалия выиграла три из четырех последних поединков со Словакией при одной ничьей
- Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Словакия играет на своем поле и постарается как можно дольше сдерживать более грозного оппонента. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят, а сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.