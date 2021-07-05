«Слован» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (07.07.21)

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вчера, 17:08

В Братиславе состоится первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором сыграют «Слован» и «Шемрок Роверс». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики считают «Слован» очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.51. Заключить пари на ничью можно за 3.94, а победа «Шемрок Роверс» оценивается в 6.10.

С небольшим перевесом в линии букмекера идут ставки на результативный исход поединка. Поставить на тотал больше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.83, меньше – 2.02.

Форма команд

Прошлый розыгрыш чемпионата Словакии «Слован» завершил на первом месте, завоевав не только титул самого сильного клуба страны, но и право попытать счастье в квалификации Лиги Чемпионов. Команда из Братиславы достаточно уверено взяла первое место, опередив ближайшего соперника на шесть очков.

«Шемрок Роверс» — ирландский чемпион прошлого сезона. В текущем розыгрыше чемпионата команда тоже претендует на титул, занимая первую строчку в турнирной таблице.

Информация для ставок

• В 9 прошлых домашних матчах «Славия» оформила 5 побед

• «Шемрок Роверс» проиграл 2 из 4 предыдущих гостевых поединка

• «Славия» не пропускала больше одного гола в 5 последних официальных поединках

Прогноз

Именно «Слован» видится фаворитом в предстоящем поединке. Словацкий клуб очень уверенно проводит домашние матчи, а «Шемрок Роверс» стабильно оступался в последних встречах ирландского чемпионата. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Слована» по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.