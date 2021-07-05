«Слован» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (07.07.21)

В Братиславе состоится первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором сыграют «Слован» и «Шемрок Роверс». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Аналитики считают «Слован» очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.51. Заключить пари на ничью можно за 3.94, а победа «Шемрок Роверс» оценивается в 6.10.
С небольшим перевесом в линии букмекера идут ставки на результативный исход поединка. Поставить на тотал больше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.83, меньше – 2.02.
Форма команд
Прошлый розыгрыш чемпионата Словакии «Слован» завершил на первом месте, завоевав не только титул самого сильного клуба страны, но и право попытать счастье в квалификации Лиги Чемпионов. Команда из Братиславы достаточно уверено взяла первое место, опередив ближайшего соперника на шесть очков.
«Шемрок Роверс» — ирландский чемпион прошлого сезона. В текущем розыгрыше чемпионата команда тоже претендует на титул, занимая первую строчку в турнирной таблице.
Информация для ставок
• В 9 прошлых домашних матчах «Славия» оформила 5 побед
• «Шемрок Роверс» проиграл 2 из 4 предыдущих гостевых поединка
• «Славия» не пропускала больше одного гола в 5 последних официальных поединках
Прогноз
Именно «Слован» видится фаворитом в предстоящем поединке. Словацкий клуб очень уверенно проводит домашние матчи, а «Шемрок Роверс» стабильно оступался в последних встречах ирландского чемпионата. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Слована» по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Бетсити.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.