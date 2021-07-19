«Слован» Братислава — «Янг Бойз». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (21.07.2021)

1626718447

вчера, 21:14

В первом матче квалификации Лиги Чемпионов «Янг Бойз» приедет в гости к «Словану» из Братиславы. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89. В случае победы «Слована» зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.08. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Янг Бойз» провел последний официальный матч еще в мае и поэтому коллектив ждет предстоящий поединок с особым волнением. Команда имеет хороший опыт выступления в квалификациях Лиги Чемпионов и выбивала из турнира непростых соперников ранее.

«Слован» Братислава является командой, которая провела очень много матчей на европейском уровне, поэтому предстоящий матч команда воспринимает как новый вызов. Коллектив обладает крепким составом и постарается на своем поле сделать себе задел на ответный поединок.

Информация для ставок

• «Слован» и «Янг Бойз» проиграли только по два матча из последних десяти поединков (включая товарищеские встречи)

• Пять из семи последних матчей «Янг Бойз» закончились исходом «обе забьют»

• «Слован» не уходил с поля без забитого мяча в 16 из 17 последних домашних матчей

• Две личные встречи между коллективами закончились уверенными победами «Янг Бойз» (3:1, 5:0).

Прогноз

«Янг Бойз» является фаворитом этой встречи и мы предполагаем, что команда сможет добиться положительного результата в Словакии. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Атлетико Гойаниенсе» в матче чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».