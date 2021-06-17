«Слуцк» — «Шахтёр» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.06.2021)

В рамках 13-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» на Городском стадионе сыграет против лидера «Шахтёра» из Солигорска. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.
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завтра, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры прогнозируют дежурную победу «Шахтёра» по итогам предстоящей игры. Поставить на успех гостей можно по коэффициенту 1.39. Шансы «Слуцка» обыграть лидера Высшей лиги оцениваются в 7.90, а ничья идет с котировкой 4.32.
Букмекеры также оценили шансы команд показать результативный футбол. Ставки на ТМ(2,5) мячей можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.03.
Форма команд
«Слуцк» смог оформить только две победы в 12 турах чемпионата Беларуси. Последнюю викторию команда взяла 30 мая, когда дома была обыграна «Ислочь» (2:1). В прошлом туре «сахарные» отправились в гости к аутсайдеру «Сморгони», где была зафиксирована результативная ничья (1:1).
В турнирной таблице Высшей лиги «Слуцк» базируется на 12-м месте, набрав в общей сложности одиннадцать очков.
«Шахтёр» пока не знает себе равных в белорусском чемпионате. Действующий чемпион страны еще не допускал осечек, одержав 12 из 12 возможных побед. В прошлом туре лиги «горняки» спокойно победили на своем поле «Витебск» (2:0).
Отдельно стоит отметить защиту коллектива из Солигорска, которая позволила соперникам забить всего пять мячей в поединках чемпионата.
Информация для ставок
- «Шахтёр» не пропускал голы в 3 прошлых матчах чемпионата
- 5 последних гостевых побед в лиге «Шахтёр» оформил с разницей в один гол
- «Слуцк» еще не проигрывал в домашних матчах Высшей лиги этого сезона
Прогноз
В матчах на своем поле «Слуцк» выступает крайне успешно. Очевидно, что легкой прогулки в предстоящем матче «Шахтёру» ждать не придется. Учитывая, что «горняки» надежны при обороне своих ворот, а хозяева тоже мало пропускают дома, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.80 в матче «Неман» — «Славия» Мозырь.