«Слуцк» — «Шахтёр» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.06.2021)

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сегодня, 00:28

В рамках 13-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» на Городском стадионе сыграет против лидера «Шахтёра» из Солигорска. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют дежурную победу «Шахтёра» по итогам предстоящей игры. Поставить на успех гостей можно по коэффициенту 1.39. Шансы «Слуцка» обыграть лидера Высшей лиги оцениваются в 7.90, а ничья идет с котировкой 4.32.

Букмекеры также оценили шансы команд показать результативный футбол. Ставки на ТМ(2,5) мячей можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.03.

Форма команд

«Слуцк» смог оформить только две победы в 12 турах чемпионата Беларуси. Последнюю викторию команда взяла 30 мая, когда дома была обыграна «Ислочь» (2:1). В прошлом туре «сахарные» отправились в гости к аутсайдеру «Сморгони», где была зафиксирована результативная ничья (1:1).

В турнирной таблице Высшей лиги «Слуцк» базируется на 12-м месте, набрав в общей сложности одиннадцать очков.

«Шахтёр» пока не знает себе равных в белорусском чемпионате. Действующий чемпион страны еще не допускал осечек, одержав 12 из 12 возможных побед. В прошлом туре лиги «горняки» спокойно победили на своем поле «Витебск» (2:0).

Отдельно стоит отметить защиту коллектива из Солигорска, которая позволила соперникам забить всего пять мячей в поединках чемпионата.

Информация для ставок

«Шахтёр» не пропускал голы в 3 прошлых матчах чемпионата

5 последних гостевых побед в лиге «Шахтёр» оформил с разницей в один гол

«Слуцк» еще не проигрывал в домашних матчах Высшей лиги этого сезона

Прогноз

В матчах на своем поле «Слуцк» выступает крайне успешно. Очевидно, что легкой прогулки в предстоящем матче «Шахтёру» ждать не придется. Учитывая, что «горняки» надежны при обороне своих ворот, а хозяева тоже мало пропускают дома, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Мелбет.