«Сочи» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (06.08.2023)

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вчера, 20:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ахмата» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Сочи» оставил о себе неплохое впечатление, несмотря на поражение в последнем туре от «Краснодара» (0:2). Коллектив имеет три очка после двух туров и победу в первом туре кубка России. В поединке с плохо стартовавшим «Ахматом» хозяевам придется непросто, ведь соперник приехал бороться за очки и реабилитироваться. В матче кубка России «Сочи» уверенно обыграл на выезде «Факел» (3:1).

«Ахмат» проиграл все стартовые игры в сезоне, что очень напрягает руководство и расстраивает болельщиков. Очевидно, что клуб из Грозного провел серьезную беседу внутри и на выезд к «Сочи» приедет крайне мотивированным. Тем не менее, соперник показывает хорошие результаты, и чтобы набрать очки, подопечным Ташуева придется постараться. Два последних поединка «Ахмата» завершились поражениями от ЦСКА (2:3) в РПЛ и «Зенита» в кубке России (0:2).

Информация для ставок

«Сочи» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» выиграл четыре из пяти последних встреч с командой из Грозного

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ахмату» очень важно не проиграть в этом матче, поэтому футболисты будут максимально сконцентрированы на результате. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.