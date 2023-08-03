«Сочи» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (06.08.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ахмата» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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06 августа 2023, 20:00
воскресенье
Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.
Форма команд
«Сочи» оставил о себе неплохое впечатление, несмотря на поражение в последнем туре от «Краснодара» (0:2). Коллектив имеет три очка после двух туров и победу в первом туре кубка России. В поединке с плохо стартовавшим «Ахматом» хозяевам придется непросто, ведь соперник приехал бороться за очки и реабилитироваться. В матче кубка России «Сочи» уверенно обыграл на выезде «Факел» (3:1).
«Ахмат» проиграл все стартовые игры в сезоне, что очень напрягает руководство и расстраивает болельщиков. Очевидно, что клуб из Грозного провел серьезную беседу внутри и на выезд к «Сочи» приедет крайне мотивированным. Тем не менее, соперник показывает хорошие результаты, и чтобы набрать очки, подопечным Ташуева придется постараться. Два последних поединка «Ахмата» завершились поражениями от ЦСКА (2:3) в РПЛ и «Зенита» в кубке России (0:2).
Информация для ставок
- «Сочи» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- «Сочи» выиграл четыре из пяти последних встреч с командой из Грозного
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Ахмату» очень важно не проиграть в этом матче, поэтому футболисты будут максимально сконцентрированы на результате. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.