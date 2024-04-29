«Сочи» — «Факел». Прогноз на матч РПЛ (29.04.2024)

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сегодня, 10:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Факела» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.58. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

«Сочи» тяжело даются победы, и команда становится все ближе к вылету из РПЛ , хотя совсем недавно была серебряным призером РПЛ . На данный момент коллектив располагается на последнем 16 месте с 19 очками и отстает от спасительного места или хотя бы переходных поединков на семь пунктов. Победа в этой игре будет последней возможностью команды зацепиться за сохранение прописки. В двух последних матча «Сочи» проиграл на выезде «Ахмату» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

«Факел» очень невовремя попал в серию поражений, в то время как конкуренты, наоборот, начали набирать очки. Коллектив делит 12-14 места с «Балтикой» и «Оренбургом» и во многом между ними будет борьба за 12 место, которое оставит в РПЛ без необходимости стыковых матчей на выживание. В прошлом туре «Факел» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (0:1), а ранее уступил на выезде «Краснодару» (0:2).

Информация для ставок

Семьи из десяти последних матчей «Сочи» в основное время завершились ничейными результатами

«Факел» проиграл пять из десяти выездных поединков за последнее время

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Факелу» очень важно не проиграть в этом матче, поэтому футболисты будут максимально сконцентрированы на результате. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.