«Сочи» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2022)

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сегодня, 14:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Химок» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Сочи» показывает средние результаты на старте нового сезона РПЛ и после шести туров команда занимает седьмое место с набранными десятью баллами. В матче с нестабильным соперником из Подмосковья от команды ждут домашней победы и набранных трех пунктов. В прошлой игре «Сочи» разошелся миром с «Ростовом» (2:2), а ранее уступил на выезде московскому «Спартаку» (0:3).

Смена главного тренера и уход Юрана существенно повлияли на «Химки», которые в последних двух турах РПЛ не набирали очки. Сейчас команда еще держится на девятом месте с семью баллами, но если ничего не изменить, то ситуация однозначно ухудшится. В последней игре «Химки» крупно проиграли «Локомотиву» (0:3), а ранее уступили «Ахмату» (1:3).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл только три поединка из десяти последних в основное время

«Химки» проиграл четыре из пяти последних выездных матчей за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом

Прогноз

«Сочи» смотрится стабильнее и сильнее своего соперника, который начал испытывать проблемы с результатами. Предполагаем, что команда добьется положительного для себя результата ближе к концу поединка. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.