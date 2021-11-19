«Сочи» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (21.11.2021)

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19 ноября 2021, 10:05

Увлекательный поединок двух разных по стилю команд можно увидеть в 15-м туре РПЛ . Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Рубина» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Форма команд

«Сочи» на высоком уровне провел первую половину сезона и сейчас закономерно занимает второе место, имея в активе 27 очков. Коллектив редко проигрывает и мало пропускает (16 мячей), что является одним из лучших результатов в РПЛ .

В двух последних встречах «Сочи» обыграл ЦСКА (4:1) и оказался сильнее «Арсенала» из Тулы (2:1).

«Рубин» идет в середине турнирной таблице и смог одержать только одну победу из последних пяти матчей в РПЛ . Перед очередным туром команда занимает восьмое место с набранными 19 очками. В прошлом матче РПЛ «Рубин» крупно проиграл «Ростову» (1:5), а туром ранее оказался сильнее ЦСКА (1:0).

Информация для ставок

• Пять последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»

• «Рубин» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

• «Сочи» выиграл пять из шести матчей на своем поле за последнее время

Прогноз

«Сочи» сейчас выглядит более уверенно, чем «Рубин». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.67.