«Спартак» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (23.10.2022)

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23 октября 2022, 06:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Химок» оценивается по 12, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

Московский «Спартак» старается практически не терять очки и набрал 10 баллов в последних пяти турах РПЛ . Команда занимает третье место с 26 баллами и только по дополнительным характеристикам уступает «Ростову». Отставание от «Зенита» составляет уже семь баллов и веры в реальную борьбу за чемпионство все меньше. В кубке России «Спартак» обыграл на выезде «Факел» (2:1), а в чемпионате сыграл вничью с ЦСКА (2:2).

«Химки» продолжают свою длинную серию без побед и являются одним из главных кандидатов на понижение в классе на данный момент. Клуб из Подмосковья идет на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ с девятью баллами и шансов побороться за очки с «народной командой» у гостей практически нет. Два последних матча «Химок» завершились поражением от «Локомотива» в кубке (0:1) и ничьей с «Факелом» (0:0) в чемпионате.

Информация для ставок

«Химки» проиграли девять из десяти матчей на выезде за последнее время

«Спартак» не знает поражений на протяжении последних семи матчей во всех турнирах

«Спартак» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Химками»

В шести последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

«Спартак» наверняка победит, но коэффициент очень маленький, а играть фору довольно рискованно. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.