«Спартак» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (28.05.2023)

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вчера, 23:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Пари НН» оценивается за 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

Московский «Спартак» выиграл очень скандальный матч в прошлом туре у ЦСКА и вышел на чистое третье место с 53 баллами и теперь отстает от «армейцев» на один балл. Чтобы побороться за второе место «народной команде» желательно выигрывать оставшиеся два матча, но «Пари НН» борется за выживание, поэтому стоит ожидать напряженной борьбы. Ранее «Спартак» не смог обыграть на выезде «Химки» (1:1).

«Пари НН» набрал лишь семь очков в пяти последних турах и вынужден пребывать в зоне вылета. Тем не менее, команда из Нижнего Новгорода не может опуститься ниже 14 место, а значит минимум сыграет в стыковых матчах плей-офф за место в РПЛ . «Пари НН» отстает от 12 места на три пункта и даже имеет шансы избежать переходных поединков, но для этого должны совпасть большое количество условий. В прошлом туре «Пари НН» разгромил на своем поле «Сочи» (4:0).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Пари НН» проиграл шесть последних матчей подряд на выезде

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз