«Спартак» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2021)

1616018526

сегодня, 01:02

«Спартак» сыграет с «Уралом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч запланирован на 18 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в РПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Спартак». На победу клуба из Москвы можно поставить по коэффициенту 1.53. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 4.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Урала» за 7.00.

Форма команд

Игру «Спартака» в нынешнем сезоне сложно оценивать. Клуб часто заносило, но в последнее время красно-белые играют очень неплохо. Команда идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 41 пункт. В последних матчах спартаковцы смогли наладить игру и набрали шесть очков, которые очень важны в борьбе за титул.

«Урал» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков. В последних матчах «оранжевые» выглядят очень неплохо, у клуба неплохая серия без поражений.

Информация для ставок

«Урал» не проигрывает в РПЛ пять матчей кряду

пять матчей кряду «Спартак» выиграл два матча из последних пяти

У «Спартака» восемь пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

«Спартак» много пропускает в последнее время, это значит, что можно поставить на обе забьют и тотал матча 2,5 по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на то, что «Спартак» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Уфа» — «Локомотив».