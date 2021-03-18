«Спартак» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2021)

«Спартак» сыграет с «Уралом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч запланирован на 18 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в РПЛ.
|
- : -
сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Спартак». На победу клуба из Москвы можно поставить по коэффициенту 1.53. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 4.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Урала» за 7.00.
Форма команд
Игру «Спартака» в нынешнем сезоне сложно оценивать. Клуб часто заносило, но в последнее время красно-белые играют очень неплохо. Команда идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 41 пункт. В последних матчах спартаковцы смогли наладить игру и набрали шесть очков, которые очень важны в борьбе за титул.
«Урал» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков. В последних матчах «оранжевые» выглядят очень неплохо, у клуба неплохая серия без поражений.
Информация для ставок
- «Урал» не проигрывает в РПЛ пять матчей кряду
- «Спартак» выиграл два матча из последних пяти
- У «Спартака» восемь пропущенных голов в последних пяти играх
Прогноз
«Спартак» много пропускает в последнее время, это значит, что можно поставить на обе забьют и тотал матча 2,5 по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на то, что «Спартак» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.30.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Уфа» — «Локомотив».