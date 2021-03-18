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«Спартак» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2021)

сегодня, 01:02

«Спартак» сыграет с «Уралом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч запланирован на 18 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.097.37
Фонбет 1.53 4.00 7.00
Мелбет 1.60 4.34 6.30
Pin-Up 1.55 3.85 6.30

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Спартак». На победу клуба из Москвы можно поставить по коэффициенту 1.53. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 4.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Урала» за 7.00.

Форма команд

Игру «Спартака» в нынешнем сезоне сложно оценивать. Клуб часто заносило, но в последнее время красно-белые играют очень неплохо. Команда идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 41 пункт. В последних матчах спартаковцы смогли наладить игру и набрали шесть очков, которые очень важны в борьбе за титул.

«Урал» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков. В последних матчах «оранжевые» выглядят очень неплохо, у клуба неплохая серия без поражений.

Информация для ставок

  • «Урал» не проигрывает в РПЛ пять матчей кряду
  • «Спартак» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Спартака» восемь пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

«Спартак» много пропускает в последнее время, это значит, что можно поставить на обе забьют и тотал матча 2,5 по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на то, что «Спартак» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Уфа» — «Локомотив».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.46 1.95 1.93 1.51 2.69
Мелбет 1.98 1.96
Pin-Up 2.65 1.43 1.84 1.90 1.46 2.55
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