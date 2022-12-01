«Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (03.12.2022)

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вчера, 07:06

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев минимальными фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Лас-Пальмас» могут поставить за 2.75. Коэффициент на ничью составляет 3.15.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.45, в то время как низовой исход оценивается по 1.55. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Спортинг» Хихон «расписал» на прошлой неделе очередную ничью в чемпионате и давно не выигрывает. Команда идет в середине турнирной таблицы, а именно на 12 месте с 23 баллами, но отрыв от шестой позиции составляет всего четыре очка, поэтому у нее еще есть шанс собраться с силами и сделать рывок вперед. Два последних матча хихонского «Спортинга» завершились ничьими с «Уэской» (0:0) и «Леганесом» (2:2).

«Лас-Пальмас» смог победить в прошлой игре и сохранить отставание от лидера Сегунды. На данный момент коллектив занимает второе место с 31 баллом и отстает на три пункта от Леганеса. Для клуба сейчас самое важное стабильно добиваться результата и рано или поздно у них будет шанс вновь возглавить турнирную таблицу. В прошлой игре «Лас-Пальмас» обыграл «Тенерифе» (3:1), а ранее разошелся миром с «Леванте» (1:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Спортинга» в основное время завершились ничьими

«Лас-Пальмас» проиграл на выезде только один матч из десяти последних

«Спортинг» Хихон проиграл три последних матча из четырех у «Лас-Пальмас»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершались с одинаковым счетом (1:0)

Прогноз

Клубы между собой очень мало забивают и в этот раз также существует такая вероятность. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.