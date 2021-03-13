«Спортинг» — «Мальорка»: прогноз на матч Сегунды (14.03.2021)

В рамках 29-го тура испанской Сегунды сыграют хихонский «Спортинг» и «Мальорка».
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу «Мальорки» с коэффициентом 2.60. Также можно поставить на то, что победит «Спортинг» с коэффициентом 3.10, а на ничейный исход котировка 2.90.
Форма команд
«Спортинг» неплохо играет в нынешнем сезоне. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе у команды 48 пунктов. «Спортинг» выиграл 13 поединков, девять раз сыграл вничью и проиграл в шести матчах. Клуб в последних матчах очень хорош, «Спортинг» регулярно набирает очки, поэтому может стать серьезным препятствием для «Мальорки».
«Мальорка» расположилась на первой строчке в турнирной таблице. Клуб очень хочет вернуться в Примеру. Отрыв от второго места — 10 баллов. У «Мальорки» 60 пунктов в активе. В этом сезоне «Мальорка» выиграла 18 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. Клуб забил 39 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах у «Мальорки» были проблемы, но в целом клуб находится в хорошей форме.
Информация для ставок
● «Мальорка» победила в четырех матчах из последних пяти
● «Спортинг» ни разу не проиграл в последних пяти играх
● «Мальорка» и «Спортинг» пропустили по три гола в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что свой первый гол «Спортинг» забьет в первом тайме с коэффициентом 2.20. Также можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах с коэффициентом 2.33.
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