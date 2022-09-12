«Спортинг» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

1662972334

вчера, 11:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Спортинга» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Спортинг» достаточно неожиданно крупно выиграл в первом туре Лиги Чемпионов на выезде и находится в хорошем настроении. Команде предстоит игра за первое место в группе и в случае победы уже сейчас португальцы сделают большой и весомый шаг, повысив свои возможности на выход из группы. В прошлом туре чемпионата «Спортинг» разгромил «Портимоненси» (4:0), а ранее в Лиге Чемпионов обыграл на выезде «Айнтрахт» Ф (3:0).

«Тоттенхэм» имел определенные проблемы в первом туре, но после удаления игрока в составе соперников все же смог решить вопрос на своем стадионе. От «шпор» ждут уверенной игры в этом квартете и выхода с первого места, что даст теоретически более легкого соперника. В прошлом матче в Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Марсель» (2:0), а ранее на своем поле обыграл «Фулхэм» (2:1).

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл три последних матча во всех турнирах подряд

«Тоттенхэм» не проигрывает на выезде уже 10 матчей подряд

Четыре из шести домашних матчей «Спортинга» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предстоящий матч будет битвой за текущее первое место, поэтому мы ожидаем, что глобального перевеса одной из сторон не будет. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.