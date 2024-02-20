«Спортинг» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Европы (22.02.2024)

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вчера, 11:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Янг Бойз» оценивается по 7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Спортинг» уверенно выиграл первый матч в Швейцарии (3:1) и теперь на своем стадионе обязан довести противостояние до общей победы. Команда ведет тяжелую борьбу с «Бенфикой» за чемпионство, поэтому вряд ли стоит от нее ожидать максимальных скоростей в ответном матче с таким преимуществом. Два последних поединка «Спортинга» в чемпионате завершились разгромом «Браги» (5:0) и успехом с «Морейренси» (2:0).

«Янг Бойз» не смог использовать свои преимущества на домашних трибунах и теперь клубу придется отыгрываться в Португалии, что сделать будет невероятно сложно. Гостям необходимо забивать первыми, иначе реванш практически сразу будет обречен на провал. В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» обыграл в последнем туре «Лозанна Уши» (1:0) и сохранил за собой лидирующую позицию с 51 баллом в активе.

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Янг Бойз» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спортинг» выиграл оба последних матча у клуба из Швейцарии

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и вероятнее всего не упустит своего шанса выйти 1/8 финала. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.