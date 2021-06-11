«Спутник» — «Динамо» Минск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (12.06.2021)

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вчера, 15:25

«Спутник» и минское «Динамо» 12 июня проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Беларуси.

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что этот матч завершится победой «Динамо». Поставить на гостей БК Фонбет предлагает с минимальным коэффициентом 1.09, ничья стоит 8.70, а сенсация в виде победы «Спутника» идет по котировке 24.00.

Букмекер ожидает результативный исход в этой встрече. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.45, ТМ(2,5) – 2.52.

Форма команд

Выйдя в Высшую лигу, «Спутник» ничем похвастаться не может. По итогам 11 проведенных туров команда набрала всего 4 очка, прочно осев на дне турнирной таблицы. В прошлом туре чемпионата сегодняшние хозяева сыграли вничью в гостях с «Нёманом» (2:2), тем самым прервав череду из шести поражений подряд.

Единственную победу в этом сезоне «Спутник» оформил в гостях над «Энергетиком» (1:0), а атака команды забила всего шесть мячей в 11 встречах.

«Динамо» в этом сезоне намерено вести борьбу за место в призовой тройке. К очередному туру чемпионата минский клуб подходит на пятом месте, набрав в общей сложности 20 очков. В двух предыдущих поединках лиги «Бело-голубые» не смогли себя проявить.

Последовательными для «Динамо» оказались поражения от «Шахтера» и «Руха» с минимальным счетом 0:1. Прежде минчане одержали четыре победы кряду – последнюю во встрече со «Сморгонью» (2:0).

Информация для ставок

• «Спутник» проиграл все 5 домашних матчей в Высшей лиге

• «Динамо» выиграло 2 из 3 предыдущих гостевых встреч в чемпионате

• В 3 последних матчах «Динамо» в чемпионате выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Предлагаем комбинированную ставку на победу «Динамо» и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.61 на победу «Слуцка» в матче против «Сморгони».