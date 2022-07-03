«Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (04.07.2022)

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03 июля 2022, 14:57

Ставки букмекеров

«Коламбус Крю» идет фаворитом матча. Ставки на победы хозяев принимаются с коэффициентом 2.18, ничейный исход игры продается за 3.25, а победа «Филадельфия Юнион» за 3.45 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.73, а ТБ (2.5) по 2.10.

Форма команд

«Коламбус Крю» к матчу подходит занимая девятую строчку в чемпионате, с набранным 21 очком. По ходу турнира команда пять матчей выиграла, шесть сыграла вничью и в пяти поединках потерпела неудачу. В последних пяти турах команда одержала две победы, однажды уступила и расписала две «мировые». В крайнем противостоянии верх взят над «Торонто» (1:2).

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня располагается на третьей месте таблицы, имея в активе 29 очков. По ходу сезона команда семь матчей выиграла, восемь сыграла вничью, а в двух допустила поражение. В последних пяти турах добыто две победы, расписано две «мировых», а в крайнем противостоянии очки отданы «Чикаго Файр» (1:0).

Информация для ставок

«Филадельфия Юнион» не проиграла в 12 из 15 последних матчей

В 13 из 15 последних матчах «Коламбус Крю» забил менее 2.5 голов

«Филадельфия Юнион» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний предлагаем заиграть ставку на то, что «Филадельфия Юнион» забьет гол с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.