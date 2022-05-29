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«Лос-Анджелес Гэлэкси» — «Остин». Прогноз на матч МЛС (30.05.2022)

29 мая 2022, 14:53
Лос-Анджелес Гэлэкси - Остин

Ставки букмекеров

«ЛА Гэлэкси» считается фаворитом грядущей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.83, ничья в поединке предлагается за 4.00, а победа «Остин» за 4.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.904.053.91

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается по 1.59, а ТМ (2.5) по 2.35.

Форма команд

«Лос-Анджелес Гэлэкси» в чемпионате занимает шестую строчку, имея в активе 20 очков. Походу сезона клуб шесть раз обыгрывал соперников, дважды расходился «миром» и в пяти поединках уступил. В последних пяти турах три встречи проиграно, а по одной выиграно и сыграно вничью. Крайнее противостояние с «Хьюстон Динамо» выдалось неудачным (0:3).

«Остин» по состоянию на сегодня располагается на четвертом месте, набрав 24 очка. В нынешнем розыгрыше команда семь раз обыгрывала соперников, а по три встречи сыграла вничью и проиграла. В прошедших пяти турах в двух поединках добыты победы и допущены поражения, а в крайнем противостоянии с «Орландо Сити» победителя не выявлено (2:2).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Гэлэкси» завершились с менее 3.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах «Остин» забил менее 2.5 голов
  • Во всех трех очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, актуальную статистику и нынешнюю форму, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды, с коэффициентом 1.57 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.63 1.87 2.03
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
29 мая в 22:05
Победа гостей .
Ironigor
Ironigor ответ 4bhgwf6wqnjz (раскрыть)
29 мая в 22:05
Дружище, я извиняюсь. Чисто случайно нажал на жалобу.
Gahi
Gahi
29 мая в 21:39
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
4bhgwf6wqnjz
4bhgwf6wqnjz
29 мая в 19:07
Победу одержит футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлэкси»
b6qtqu523hy6
b6qtqu523hy6
29 мая в 17:06
Фаворит матча футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлэкси»
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