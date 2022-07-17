«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес». Прогноз на матч МЛС (18.07.2022)

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17 июля 2022, 15:03

Ставки букмекеров

«Нэшвилл» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.41, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Лос-Анджелес» по 2.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают от матча результативного исхода. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.77, а ТМ (2.5) за 2.04.

Форма команд

«Нэшвилл» по состоянию на сегодня идет на четвертой строчке, набрав 30 очков. В нынешней кампании восемь раз соперники были обыграны, в шести поединках расписана «мировая» и в шести допущено поражение. В предшествующих пяти турах по две встречи выиграно и проиграно, а одна сыграна вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Сиэтл Саундерс» (1:0).

«Лос-Анджелес» к игре подходит на второй позиции в таблице, набрав 39 очков. По ходу турнира клуб добился 12 побед и трех ничьих, а в четырех случаях потерпел поражение. В последних пяти турах три поединка выиграно, в одном расписана «мировая» и допущен проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Нэшвилл» завершились с более 2.5 голами

«Лос-Анджелес» выиграл в девяти из 15 последних матчей

В 10 из 15 последних матчах «Лос-Анджелес» забил более 1.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирный статус, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лос-Анджелес» не проиграет с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.