«Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

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20 июля 2022, 14:44

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в игре котируется по 4.90, а победа «Интер Майами» по 6.60 в БК Лига Ставок.

Аналитик ожидают, что в матче будет забито много голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.59, а ТМ (2.5) за 2.37.

Форма команд

«Нью-Йорк Сити» занимает вторую позицию в чемпионате, имея в активе 38 очков. По ходу сезона команда 11 раз обыгрывала соперников, пять раз играла вничью и четырежды уступила. В последних пяти играх добыто три победы и расписано две «мировые». В крайнем противостоянии верх взят над «Нью-Йорк Рэд Буллз» (0:1).

«Интер Майами» в чемпионате располагается на девятом месте, набрав 25 очков. В текущей кампании клуб семь раз обыгрывал соперников, в четырех играх расходился «миром» и в девяти поединках потерпел поражение. Прошедшие пять игр увенчались двумя победами и ничьей, а также огорчили двумя проигрышами. В крайнем матче повержен «Шарлотт» (3:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Нью-Йорк Сити» не было голов или забила только одна команда

В 13 из 15 последних матчах «Интер Майами» забил менее 2.5 голов

«Нью-Йорк Сити» выиграл в четырех очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Нью-Йорк Сити» больше (1.5) с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.