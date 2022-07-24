«Остин» — «Нью-Йорк Рэд Буллз». Прогноз на матч МЛС (25.07.2022)

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24 июля 2022, 13:31

Ставки букмекеров

«Остин» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.33, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Нью-Йорк Рэд Буллз» по 2.95 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.81, а ТМ (2.5) за 1.99.

Форма команд

«Остин» по состоянию на сегодня располагается на втором месте Западной конференции, набрав 41 очко. В нынешнем розыгрыше команда 12 раз обыгрывала соперников, пять встречи сыграла вничью и четыре проиграла. В прошедших пяти турах четыре матча выиграны и в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии очки поделены с «Даллас» (1:1).

«Нью-Йорк Рэд Буллз» к матчу подходит на четвертой строчке Восточной конференции, имея в активе 33 очками. В нынешней кампании команда добилась девяти побед, шесть игр сыграла вничью и шесть проиграла. В прошедших пяти турах два поединка выиграно, в двух допущено поражение, а в одном очки были поделены. В крайнем противостоянии положительного результата не добыто «Нью-Йорк Сити» (0:1).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Остин» завершились с менее 3.5 голами

«Нью-Йорк Рэд Буллз» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

«Остин» выиграл в девяти из 15 последних матчей в МЛС

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирные амбиции, предлагаем заиграть ставку на то, что «Остин» не проиграет с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.