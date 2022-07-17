«Реал Солт-Лейк» — «Спортинг Канзас». Прогноз на матч МЛС (18.07.2022)

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17 июля 2022, 15:08

Ставки букмекеров

«Реал Солт-Лейк» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.82, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Спортинг Канзас» по 4.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.81, а ТБ (2.5) за 2.00.

Форма команд

«Реал Солт-Лейк» по состоянию на сегодня занимает пятую строчку в чемпионате, имея в активе 30 очков. В текущем розыгрыше команда восемь раз обыгрывала соперников, в шести поединках расписала «мировую» и в шести потерпела поражение. В прошедших пяти турах добыта одна победа и две ничьи, а две встречи проиграны, в том числе крайняя против «Атланта» (2:1).

«Спортинг Канзас» по состоянию на сегодня располагается на 14 позиции, набрав 20 очков. По ходу сезона клуб пять раз обыгрывал соперников, расписал пять «мировых» и в 11 поединках уступил. В последних пяти играх по две встречи выиграно и проиграно, а одна сыграна вничью. В крайнем противостоянии очки поделены с «Миннесота» (1:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Реал Солт-Лейк» завершились с менее 3.5 голами

«Спортинг Канзас» не выиграл в девяти из 15 последних матчах

«Реал Солт-Лейк» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Спортинг Канзас» с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.