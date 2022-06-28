«Сиэтл Саундерс» — «Монреаль». Прогноз на матч МЛС (30.06.2022)

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28 июня 2022, 17:21

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.92, ничья в игре продается за 3.85, а победа «Монреаль» за 3.65 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что матч будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.83, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Сиэтл Саундерс» подходит к игре занимая седьмую строчку в таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка. В текущей кампании клуб семь раз обыгрывал соперников, дважды сыграл вничью и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах добыто три победы, один поединок проигран, а один закончился с равным счетом. В крайнем противостоянии обыгран «Спортинг Канзас» (3:0).

«Монреаль» к матчу подходит располагаясь на третьем месте в чемпионате Восточной конференции, набрав 26 очков. В текущем розыгрыше клуб восемь раз добивался победного результата, дважды расписал «мировую» и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах два матча выиграно и три проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Шарлотт» (2:1).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчах «Монреаль» забили обе команды

«Сиэтл Саундерс» не проиграл в 10 из 15 последних матчей

«Монреаль» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.