«Стандард» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.07.2022)

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18 июля 2022, 13:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент», поставить на который можно по коэффициенту 1.9. В случае победы «Стандарда» зайдет коэффициент 4, а ничья будет стоить 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Стандард» в прошлом сезоне не очень удачно выступал и поэтому сейчас тренерский штаб с футболистами готовятся реабилитироваться перед болельщиками. Несмотря на тот факт, что хозяева не являются фаворитами в этом противостоянии, они очень мотивированы и легкой прогулки для соперника предоставлять не собираются. В двух прошлых товарищеских встречах «Стандард» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1) и проиграл ПАОК (0:1).

«Гент» участвовал в плей-офф прошлого года чемпионата Бельгии и по его результатам будет играть в Лиге Европы. Команда провалила старт прошлого сезона, поэтому главной задачей в этому году будет стабильный набор очков, что позволят ей держаться в первой пятерке турнирной таблицы. В прошлом товарищеском матче «Гент» сыграл вничью с «Beveren» (2:2), а в Суперкубке Бельгии уступил «Брюгге» (0:1).

Информация для ставок

«Стандард» проиграл пяти из шести последних матчей во всех турнирах

«Гент» выиграл шесть из десяти поединков на выезде за последнее время

«Стандард» проиграл четыре из пяти последних матчей «Генту»

Пять из семи матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Стандард» не намерен на своем поле дарить очки соперника, и мы предполагаем, что команда выйдет заряженной на стартовый тур. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.