«Стандард» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.07.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент», поставить на который можно по коэффициенту 1.9. В случае победы «Стандарда» зайдет коэффициент 4, а ничья будет стоить 3.65.
|
2 : 2
завершен
вчера, 21:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.
Форма команд
«Стандард» в прошлом сезоне не очень удачно выступал и поэтому сейчас тренерский штаб с футболистами готовятся реабилитироваться перед болельщиками. Несмотря на тот факт, что хозяева не являются фаворитами в этом противостоянии, они очень мотивированы и легкой прогулки для соперника предоставлять не собираются. В двух прошлых товарищеских встречах «Стандард» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1) и проиграл ПАОК (0:1).
«Гент» участвовал в плей-офф прошлого года чемпионата Бельгии и по его результатам будет играть в Лиге Европы. Команда провалила старт прошлого сезона, поэтому главной задачей в этому году будет стабильный набор очков, что позволят ей держаться в первой пятерке турнирной таблицы. В прошлом товарищеском матче «Гент» сыграл вничью с «Beveren» (2:2), а в Суперкубке Бельгии уступил «Брюгге» (0:1).
Информация для ставок
- «Стандард» проиграл пяти из шести последних матчей во всех турнирах
- «Гент» выиграл шесть из десяти поединков на выезде за последнее время
- «Стандард» проиграл четыре из пяти последних матчей «Генту»
- Пять из семи матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Стандард» не намерен на своем поле дарить очки соперника, и мы предполагаем, что команда выйдет заряженной на стартовый тур. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.