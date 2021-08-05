«Страсбур» — «Анже»: прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

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вчера, 11:47

В стартовом туре чемпионата Франции «Страсбур» сыграет против «Анже».

Ставки букмекеров

В этом матче симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. БК Мелбет предлагает сделать ставку на победу «Страсбура» по коэффициенту 2.04, а шансы «Анже» одержать викторию оцениваются в 3.96. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.54.

Аналитики сервиса также прогнозируют низкую результативность в грядущем противостоянии. Вариант ставки ТМ(2,5) голов принимается по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 «Страсбур» не решал глобальных задач. На финише команда смогла набрать четыре очка, что дало ей возможность занять 15-е место и не принимать участие в борьбе за выживание.

Контрольные игры текущим летом «Страсбур» провел с переменным успехом. Команде удалось обыграть «Айнтрахт» (3:2), а также победить (2:1) и уступить «Фрайбургу» (1:2).

«Анже» провалил вторую часть сезона в минувшем чемпионате Франции, лишившись возможности претендовать на место в зоне еврокубков. В восьми последних турах Лиги 1 прошлого созыва «черно-белые» потерпели семь поражений, обыграв только «Дижон» на своем поле (3:0).

В итоге «Анже» занял 13-е место в общем зачете, набрав суммарно 44 балла. На подготовительных сборах команда смогла победить «Труа» (3:0), а также уступила «Спортингу» (0:2) и «Лорьяну» (0:1).

Информация для ставок

• «Страсбур», который недавно подписал экс-игрока ПСЖ , не побеждал «Анже» в 4 прошлых домашних матчах

• В восьми из девяти последних матчей «Страсбура» в Лиге 1 прошла ставка ОБЗ

• «Анже» проиграл 4 последних гостевых матча в чемпионате Франции, пропуская минимум два гола

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.95.