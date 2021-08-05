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«Страсбур» — «Анже»: прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

вчера, 11:47

В стартовом туре чемпионата Франции «Страсбур» сыграет против «Анже».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.514.11
Лига Ставок 1.99 3.50 3.95
Фонбет 1.95 3.45 3.95
Мелбет 2.06 3.58 4.00
1XBET 2.06 3.58 4.00
BetBoom 2.00 3.50 4.05

Ставки букмекеров

В этом матче симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. БК Мелбет предлагает сделать ставку на победу «Страсбура» по коэффициенту 2.04, а шансы «Анже» одержать викторию оцениваются в 3.96. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.54.

Аналитики сервиса также прогнозируют низкую результативность в грядущем противостоянии. Вариант ставки ТМ(2,5) голов принимается по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.23.

Форма команд

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 «Страсбур» не решал глобальных задач. На финише команда смогла набрать четыре очка, что дало ей возможность занять 15-е место и не принимать участие в борьбе за выживание.

Контрольные игры текущим летом «Страсбур» провел с переменным успехом. Команде удалось обыграть «Айнтрахт» (3:2), а также победить (2:1) и уступить «Фрайбургу» (1:2).

«Анже» провалил вторую часть сезона в минувшем чемпионате Франции, лишившись возможности претендовать на место в зоне еврокубков. В восьми последних турах Лиги 1 прошлого созыва «черно-белые» потерпели семь поражений, обыграв только «Дижон» на своем поле (3:0).

В итоге «Анже» занял 13-е место в общем зачете, набрав суммарно 44 балла. На подготовительных сборах команда смогла победить «Труа» (3:0), а также уступила «Спортингу» (0:2) и «Лорьяну» (0:1).

Информация для ставок

• «Страсбур», который недавно подписал экс-игрока ПСЖ, не побеждал «Анже» в 4 прошлых домашних матчах
• В восьми из девяти последних матчей «Страсбура» в Лиге 1 прошла ставка ОБЗ
• «Анже» проиграл 4 последних гостевых матча в чемпионате Франции, пропуская минимум два гола

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.68 1.69 2.29
Лига Ставок 2.39 1.56 1.73 2.07 1.39 2.95
Мелбет 1.75 2.26
1XBET 1.75 2.26
BetBoom 2.34 1.64 1.72 2.19 1.38 3.16
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yarqu22aqhka
yarqu22aqhka
вчера в 17:56
Футбольный клуб «Страсбур» выиграет матч.
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