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«Суд Америка» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (09.08.2021)

вчера, 12:21

9 августа 2021 года «Суд Америка» примет «Монтевидео Уондерерс». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.433.572.14
Мелбет 3.50 3.20 2.11
1XBET 3.46 3.28 2.10
BetBoom 3.50 3.25 2.10

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Уондерерс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу хозяев поля по 3.30.

Форма команд

«Суд Америка» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла в этом сезоне три поединка, дважды играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе 11 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах «Суд Америка» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Этот клуб не выглядит как команда, которая способна противостоять более сильным в лиге.

«Монтевидео Уондерерс» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 17 баллов. Команда выиграла пять поединков, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 11 забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Уондерерс» выглядит не лучшим образом, но у клуба неплохие шансы подняться выше в турнирной таблице. Команде обязательно нужно побеждать своего оппонента в очной встрече и брать три балла.

Информация для ставок

● «Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти
● «Суд Америка» не побеждает три игры кряду
● «Уондерерс» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.73.

Ранее букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Урала» в матче РПЛ против «Сочи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.53 1.83 2.04 1.43 2.89
Мелбет 1.58 2.30
1XBET 1.46 2.61
BetBoom 1.93 1.81 1.52 2.40 1.23 3.80
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Все комментарии
edr2u87uz89z
edr2u87uz89z
вчера в 17:04
Футбольный клуб «Монтевидео Уондерерс» одержит победу.
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t2wrmtzkbnxq
вчера в 12:56
«Монтевидео Уондерерс» выиграет матч.
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