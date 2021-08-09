«Суд Америка» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (09.08.2021)

9 августа 2021 года «Суд Америка» примет «Монтевидео Уондерерс». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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1 : 0
завершен
вчера, 18:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Уондерерс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу хозяев поля по 3.30.
Форма команд
«Суд Америка» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла в этом сезоне три поединка, дважды играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе 11 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах «Суд Америка» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Этот клуб не выглядит как команда, которая способна противостоять более сильным в лиге.
«Монтевидео Уондерерс» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 17 баллов. Команда выиграла пять поединков, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 11 забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Уондерерс» выглядит не лучшим образом, но у клуба неплохие шансы подняться выше в турнирной таблице. Команде обязательно нужно побеждать своего оппонента в очной встрече и брать три балла.
Информация для ставок
● «Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти
● «Суд Америка» не побеждает три игры кряду
● «Уондерерс» забил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.73.
Ранее букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Урала» в матче РПЛ против «Сочи».